Fête perturbée pour célébrer Emmanuel Macron : la police recherche une dizaine de suspects Des supporteurs du président Macron agressés dans un resto du Plateau

Maxime Deland 19-04-2018 | 10h30

La police de Montréal est à la recherche d'une dizaine de suspects ayant commis plusieurs agressions armées sur des gens venus fêter la première année au pouvoir du président français Emmanuel Macron, jeudi dernier, dans un restaurant du Plateau Mont-Royal.

Le 12 avril, vers 18 h 40, les suspects portant des cagoules et des foulards ont pénétré à l'intérieur du restaurant et se sont dirigés vers l'étage inférieur dans le but de perturber les célébrations, notamment en scandant «Bonne fête Macron».

«Une fois arrivés au sous-sol, ils se sont dispersés et ont commencé à lancer des objets partout, incluant des verres et des dépliants anti-Macron. Une fois leurs méfaits accomplis, les suspects se sont dirigés en haut pour quitter les lieux», a indiqué la police de Montréal dans un communiqué.

L'une des victimes aurait tenté de prendre les suspects en photo, mais l'un d'eux l'aurait vu et lui aurait lancé une chaise en plein visage, lui infligeant un traumatisme crânien.

Au cours des événements, une personne a également été aspergée de poivre de Cayenne.

Selon les autorités, la moitié des suspects parlaient avec un accent français, tandis que l'autre moitié avait un accent québécois.

Sur les tracts trouvés sur les lieux, on pouvait y lire : «Contre les réformes de Macron, contre les expulsions! En soutien avec les cheminots, les étudiants et les paysans en lutte, délogeons Macron! Tout le monde déteste Anne Genette et les Macronistes!»

Toute personne détenant de l'information qui pourrait permettre de retrouver les suspects recherchés est invitée à communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133.