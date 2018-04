Tempête printanière attendue pour dimanche et lundi

Agence QMI 14-04-2018 | 08h42

Une nouvelle tempête devrait s'abattre sur le Québec à compter de dimanche, alors qu'une intense dépression propagera un mélange de précipitations et des vents forts.

Les précipitations débuteront sous la forme d'averses de neige, samedi, prévient Environnement Canada. De la neige et du grésil sont à prévoir dans la nuit de samedi à dimanche, avant de se changer en pluie verglaçante sur la grande région de Montréal dans la nuit de dimanche à lundi, la vallée de l'Outaouais et l'Estrie. Les régions plus au nord et à l'est de la province pourraient recevoir davantage de neige, de 10 à 20 centimètres.

La quantité et le type des précipitations sont difficiles à estimer, selon l'agence gouvernementale, qui avertit par ailleurs les automobilistes que les conditions routières hivernales pourraient compliquer les déplacements dimanche et lundi.

Dans la métropole, la température devrait chuter graduellement au courant de la journée de samedi, pour atteindre un minimum de - 7 degrés Celsius dans la nuit. Le mercure devrait se maintenir sous la barre de zéro degré (maximum -2) dans la journée de dimanche, avant de remonter au-dessus du point de congélation lundi.