Victimes de violences sexuelles: le DPCP ouvre une nouvelle ligne téléphonique

Agence QMI 09-04-2018 | 15h18

Une nouvelle ligne téléphonique a été créée lundi pour les personnes victimes de violences sexuelles qui hésiteraient à porter plainte contre leur agresseur.

Cette initiative a été mise en place par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Cette ligne téléphonique «permettra aux personnes victimes de violences sexuelles et aux organismes d'aide concernés d'obtenir des informations fiables et pertinentes sur le traitement d'une plainte policière et l'autorisation d'une poursuite en ces matières», a indiqué le DPCP dans un communiqué émis lundi après-midi.

Le DPCP a toutefois précisé que cette ligne spéciale ne s'adresse pas aux personnes déjà engagées dans un processus judiciaire qui souhaiteraient obtenir des informations concernant leur propre dossier.

«Ce service novateur sera offert par une procureure spécialisée en matière d'infractions de nature sexuelle et qui possède une vaste expérience auprès de ces victimes et dans le traitement de ce type de dossiers devant le tribunal», a également fait savoir le DPCP.

Les victimes de violences sexuelles sont invitées à téléphoner au 1 877 547-DPCP (3727) de façon confidentielle. La ligne téléphonique sera en activité du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30.