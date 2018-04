Deux suspects recherchés pour le vol d'une montre valant près de 60 000 $

Agence QMI 06-04-2018 | 10h33

MONTRÉAL - Deux hommes sont recherchés à Montréal relativement au vol d'une montre de collection d'une valeur de près de 60 000 $.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l'aide de la population pour les retrouver, une photo des suspects ayant été diffusée vendredi, de même qu'une photo de la montre volée, une Golden Bridge Round de la marque Corum valant 59 200 $.

C'est en pointant les montres dans le présentoir que l'un des suspects a réussi à faire main basse sur cet objet de grande valeur, dont le numéro de série est 2355147.

Le premier suspect, âgé d'environ 30 ans, a la peau blanche, porte la barbe, est assez corpulent et grand. Lors du vol, il portait un manteau noir avec des lignes blanches aux épaules, une veste grise en dessous, une casquette noire avec le logo de Reebok en rouge, une sacoche noire en bandoulière et des espadrilles blanches.

Son présumé complice, lui aussi âgé d'environ 30 ans, a la peau blanche, porte une barbe, est plus petit et mince. Il portait un manteau d'hiver noir, des jeans, des bottes brunes et une tuque kaki et noire.