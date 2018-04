Une centaine de migrants chaque jour à Saint-Bernard-de-Lacolle

TVA Nouvelles 05-04-2018 | 12h03

Les migrants continuent d'arriver massivement en franchissant illégalement la frontière à Saint-Bernard-de-Lacolle. Les plus récentes données du Syndicat des Douanes et de l'Immigration font état de 114 passages irréguliers depuis le début de la matinée, jeudi. La veille, les policiers de la GRC en avaient intercepté 150 sur le chemin Roxham.

En ce qui a trait aux migrants hébergés dans la région de Montréal, jeudi également, on comptait 1222 demandeurs d'asile logés temporairement dans différents établissements.

146 millions $ réclamés par Québec: on discute, dit Trudeau

Jeudi matin, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a répondu au ministre de l'Immigration, David Heurtel, qui réclame le remboursement de 146 M$ pour la prise en charge au Québec des migrants, dont 70M$ en aide sociale, en aide en vertu du régime d'assurance parentale et du service d'aide à l'emploi.

Il y a deux semaines, le fédéral fermait la porte au remboursement, estimant en avoir fait déjà beaucoup. Or, on sent que le ton a changé du côté d'Ottawa.

«On continue de travailler avec le gouvernement du Québec comme on travaille avec les gouvernements de toutes les provinces sur cet enjeu. Nous avons un groupe de travail qui regarde les coûts et autres», a déclaré M. Trudeau.