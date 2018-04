Tempête printanière: plus de 36 000 pannes d'électricité au Québec

Agence QMI 04-04-2018 | 19h33

MONTRÉAL | Quelque 36 000 foyers québécois se trouvaient privés d'électricité en début de soirée, mercredi, à la suite du passage de la «tempête printanière».

Les vents violents qui ont chassé les nuages et la grisaille sur le sud-ouest du Québec en fin de journée ont aussi malmené le réseau électrique d'Hydro-Québec.

À 19 h, la société d'État dénombrait 36 277 clients privés d'électricité, pour un total de 224 pannes localisées principalement dans la région métropolitaine. La Montérégie et l'île de Montréal, avec respectivement 13 567 et 10 328 abonnés privés de courant, étaient particulièrement touchées.

Les vents violents, dont les rafales pouvaient atteindre jusqu'à 90 km/h par endroits selon Environnement Canada, ont aussi malmené le réseau électrique dans les Laurentides (4281), dans Lanaudière (3715), en Outaouais (2458) et à Laval (1103).

Des équipes d'Hydro-Québec étaient à pied d'oeuvre en soirée pour tenter de rétablir le courant le plus rapidement possible. «C'est sûr qu'on était déjà en état de veille. On avait des équipes qui étaient déjà prêtes», a mentionné une porte-parole de la Société d'État, Lynn St-Laurent, avant d'ajouter que des employés étaient aussi rappelés au travail en début de soirée.

Selon elle, la majorité des pannes ont été causées par la végétation qui est entrée en contact avec des fils sous la force des vents, causant des courts-circuits. Des branches sont aussi tombées sur des fils par endroits.