Racisme systémique: une pétition pour tenir une consultation publique

Sarah Daoust-Braun 04-04-2018 | 17h48

Un groupe de citoyens tentera de recueillir dans les prochains mois 15 000 signatures pour tenir une consultation publique sur le racisme systémique et la discrimination à Montréal.

La pétition, présentée par l'ancien candidat aux élections municipales Balarama Holness et le Centre de recherche-action sur les relations raciales, sera lancée le 17 avril pour une durée de 90 jours.

S'il réussit à forcer une consultation publique, M. Holness aimerait aborder plusieurs enjeux liés au racisme comme les crimes haineux, la criminalisation des personnes racisées et l'accès au logement.

Ce dernier souhaite aussi que la Ville oblige les entreprises privées avec qui elle fait affaire à avoir des obligations contractuelles pour engager des personnes issues de la diversité.

La responsable de la diversité montréalaise Magda Popeanu a rappelé que la Ville travaille aussi pour lutter contre le racisme systémique et progressera plus vite que l'initiative citoyenne. Une table sur la diversité vient d'être créée et les membres du groupe se rencontreront pour une première fois le 9 avril.