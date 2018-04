Recherché par plusieurs corps policiers du pays: Jean Morissette est arrêté à Montréal

Agence QMI 04-04-2018 | 13h42

MONTRÉAL - Jean Morissette, cet homme de 58 ans recherché par plusieurs corps policiers du Québec et du Canada pour de nombreuses fraudes et vols d'identités, a été arrêté à Montréal.

Le suspect a été épinglé le 27 mars par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal. Il a comparu sous diverses accusations et il demeure détenu en attendant la suite des procédures judiciaires.

L'un des crimes reprochés à Jean Morissette a été commis le 4 mai, dans une banque située sur le boulevard Marcel-Laurin, à Montréal.

«Il a en sa possession une carte débit qui ne lui appartient pas et s'en sert pour avancer des fonds vers différents comptes bancaires et pour retirer de l'argent comptant. Il se présente ensuite à plusieurs autres succursales de la même institution bancaire et effectue d'autres retraits», avait écrit la police de Montréal dans un communiqué émis à la fin février.