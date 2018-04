Un détour pour de l'essence moins chère!

TVA Nouvelles 01-04-2018 | 13h51

Les Québécois sont nombreux sur les routes en ce congé pascal. Et pour beaucoup, la facture d'essence est assez élevée.

Mais certains automobilistes qui circulent entre Montréal et Québec savent que le détour par une station-service de Saint-Liboire, en Montérégie, vaut le coût.

Le litre d'essence ordinaire y était en effet affiché à 1,23 dollar contre environ 1,30 dollar à Montréal.

«Quand on passe par ici, on sait que c'est toujours moins cher. Sur 50 litres, on tombe à quelques dollars. Pour des sous, on n'y pense pas, mais pour des dollars, il n'y a pas de doute», a expliqué un automobiliste à TVA Nouvelles.

«Quand je fais de longues distances comme ça, puis que je le sais qu'il y a un endroit ou c'est moins cher, j'en profite, j'y vais», a ajouté un autre.

CAA-Québec invite toujours les automobilistes à magasiner leur essence et retarder l'achat de carburant lorsque c'est possible.