L'histoire de la jeune gagnante de 18 ans fait le tour du monde!

TVA Nouvelles 29-03-2018 | 17h19

La nouvelle de cette jeune femme de 18 ans de la Montérégie qui a remporté le gros lot en achetant un billet de «Gagnant à vie» le jour de sa fête fait le tour du monde!

En quelques jours seulement, l'histoire de Charlie Lagarde a fait l'objet d'une centaine d'articles publiés dans au moins 22 pays, selon Patrice Lavoie, porte-parole et directeur des Affaires publiques de Loto-Québec.

«On parle vraiment d'une couverture médiatique complètement exceptionnelle pour une histoire qui l'est tout autant, a-t-il indiqué en entrevue avec TVA Nouvelles. Des dires de tout le monde ici à Loto-Québec, on n'a jamais vu ça.»

Certains des plus grands médias du monde, dont CNN, NBC, Fox, The Washington Post, BBC, The Guardian, Cosmopolitan, People Magazine, Yahoo, ABC Australia et Bild, ont relayé cette histoire incroyable.

«Notons que la nouvelle a été la plus lue sur BBC pendant plusieurs heures», affirme M. Lavoie.

Loto-Québec a d'ailleurs accordé des dizaines d'entrevue au cours des derniers jours.

Selon le directeur des Affaires publiques, la «stratégie orientée vers les médias sociaux», avec un message publié sur Twitter et une vidéo mise en ligne sur Facebook, a visiblement porté ses fruits.

«L'histoire était très très belle, mais il fallait la résumer adéquatement pour qu'on comprenne que c'est son premier billet à vie qu'elle a acheté le jour de ses 18 ans, indique Patrice Lavoie. On a aussi voulu donner une dimension internationale en mentionnant son rêve de travailler à National Geographic.»

Et pour ce qui est de la gagnante, Loto-Québec souligne être restée en lien avec elle au cours des derniers jours, en l'encadrant, en lui prodiguant des conseils et en répondant pour elle aux médias qui ont réussi à trouver ses coordonnées.

«On a une belle collaboration de sa part de sa part et de son père, indique M. Lavoie. Les deux nous ont remerciés de l'accueil et de l'encadrement. On s'est assuré de la protéger là-dedans.»

Pays dans lesquels la nouvelle a été couverte jusqu'à maintenant: