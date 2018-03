Recours collectif contre l'oratoire Saint-Joseph: la Cour suprême tranchera

Agence QMI 29-03-2018 | 10h39

OTTAWA | La Cour suprême a accepté jeudi matin d'entendre l'appel des frères de Sainte-Croix et de l'oratoire Saint-Joseph dans la cause qui les oppose à des victimes de sévices sexuels qui souhaitent intenter une action collective.

Le plus haut tribunal du pays devra donc trancher si oui ou non le recours peut aller de l'avant. La Cour n'a pas expliqué ses motifs, comme le veut la coutume quand elle décide ou non d'entendre une cause.

La Cour d'appel avait autorisé l'action contre l'église et la congrégation en septembre dernier. Elle avait ainsi cassé une décision de la Cour supérieure rendue en août 2015, qui avait rejeté la cause sous prétexte que sa portée était trop large.

Un premier recours collectif contre les religieux de la Congrégation de Sainte-Croix s'était réglé en 2013. Il visait à indemniser plus de 200 victimes de sévices sexuels du collège Notre-Dame du Sacré-Coeur, du collège Saint-Césaire et de l'école Pohénégamook.

Ce deuxième recours vise toutes les autres victimes des frères de Sainte-Croix au Québec, en plus de celles de l'Oratoire Saint-Joseph.

Dans ses arguments, la congrégation plaide que le recours est prescrit, c'est-à-dire qu'il est trop tard. Les tribunaux inférieurs ont jusqu'à maintenant refusé de se pencher sur cette question.

L'homme à l'origine du recours est identifié par les initiales J.J. Il aurait subi des abus sexuels de 1951 à 1955 alors qu'il fréquentait l'école primaire Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal. Un frère de Sainte-Croix, qui y enseignait, l'aurait agressé durant des retenues.

Sa famille vivait dans un logement appartenant à la congrégation, non loin de l'Oratoire. J.J. se rendait donc souvent à l'église pour jouer et servir la messe. C'est là qu'un autre père en aurait profité pour abuser de lui à répétition.

La victime, aujourd'hui âgée de plus de 75 ans, s'est manifestée en 2011, après le visionnement d'un reportage de l'émission «Enquête» de Radio-Canada sur les prêtres pédophiles. Il est convaincu que des centaines d'autres personnes ont subi les mêmes sévices que lui.

J.J. est représenté dans ses démarches par l'Association des jeunes victimes de l'Église.