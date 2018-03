Baleines noires: le fédéral devance la saison de pêche au crabe dans le golfe Saint-Laurent

Agence QMI 28-03-2018 | 13h48

OTTAWA | Afin de prévenir de nouveaux décès de baleines noires, le gouvernement fédéral a confirmé mercredi qu'il devancerait l'ouverture de la saison de pêche au crabe des neiges dans le sud du golfe Saint-Laurent.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que la saison commence le plus tôt possible», a indiqué le ministre des Pêches et des Océans, Dominic Leblanc.

Ottawa discute depuis des mois avec la garde côtière afin de voir s'il serait possible dès le début du mois prochain la saison de pêche qui commence normalement à la mi-avril. Tous les équipements de pêche au crabe devront être retirés le 30 juin.

Dans l'estuaire du fleuve, la pêche au crabe a commencé cette semaine.

Surveillance accrue

Pas moins de 12 baleines noires sont mortes durant l'été 2017, dont plusieurs se sont empêtrées dans des engins de pêche.

Le ministère des Pêches et des Océans avait déjà annoncé en janvier des nouvelles règles sur les cordes et bouées reliées aux casiers de crabe, en plus d'obliger une meilleure surveillance de l'équipement perdu.

Pour la saison 2018, la surveillance maritime et aérienne sera également accrue. Des zones de pêche pourront être fermées si des baleines noires y sont aperçues.

Le ministre Leblanc a d'ailleurs levé la suspension des activités de désempêtrement de mammifères marins. La suspension avait été décrétée l'année dernière à la suite de la mort du secouriste Joe Howlett, au Nouveau-Brunswick, alors qu'il tentait de libérer une baleine noire prise dans du matériel de pêche.

«Nous croyons que tous les protocoles sont en place pour assurer la sécurité des gens», a assuré M. Leblanc.

Limite de vitesse rétablie

La limite de vitesse imposée aux navires circulant dans l'ouest du golfe du Saint-Laurent sera de nouveau en vigueur cette année.

Du 28 avril au 15 novembre, les embarcations de plus de 20 mètres devront respecter une limite de vitesse maximale de 10 noeuds.

«Les résultats de nécropsie démontrent que les collisions avec les navires ont joué un rôle dans un certain nombre de décès des baleines noires de l'Atlantique Nord. Le ralentissement des navires dans certaines zones critiques peut prévenir ces collisions», a expliqué le ministre des Transports, Marc Garneau.

Reconnaissant que la limite de vitesse avait eu un impact économique l'an dernier, le ministre a annoncé que deux voies réservées seraient mises en place, au sud et au nord de l'île d'Anticosti. Toutefois, si des baleines noires sont aperçues dans ces voies, un ralentissement s'appliquera pour une période de 15 jours.

La baleine noire de l'Atlantique Nord est une espèce protégée au Canada en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Il ne reste qu'environ 450 spécimens dans le monde.