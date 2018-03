Double tentative de meurtre à Trois-Rivières: cinq suspects comparaissent

Maxime Deland, Maxime Deland 23-03-2018 | 14h25

TROIS-RIVIÈRES | Cinq hommes ont été arrêtés dans la nuit de jeudi à vendredi en Mauricie pour leur implication présumée dans une double tentative de meurtre survenue quelques heures plus tôt, à Trois-Rivières. Ils ont comparu vendredi pour répondre à une kyrielle d'accusations.

Selon la police, les cinq suspects se seraient présentés dans une résidence de la rue Saint-François-Xavier jeudi midi, afin de «régler un différend» avec l'un des occupants de l'endroit.

«La situation a vraiment dégénéré», a rapporté l'agente Carole Arbelot, porte-parole de la police de Trois-Rivières.

Durant l'altercation, l'un des suspects aurait dégainé une arme à feu et aurait tiré sur un homme de 27 ans et une femme de 20 ans, les blessant grièvement.

Les suspects ont ensuite pris la fuite, tandis que les deux victimes ont été transportées à l'hôpital pour soigner des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger.

L'enquête des policiers a permis de retrouver les suspects dans cette affaire. Quatre d'entre eux ont été arrêtés vers 3 h du matin, dans la nuit de vendredi, à proximité d'un bar de Saint-Boniface, près de Shawinigan. Le cinquième suspect a quant à lui été épinglé dans son véhicule sur l'autoroute 40, non loin de Trois-Rivières.

Ils ont comparu vendredi au palais de justice de Trois-Rivières. Alexis Lalande, 18 ans, Jonathan Tremblay-Grenier, 22 ans, Alex Vallée, 20 ans, Tom Drapeau, 18 ans, et Jimmy Doucet Boisvert, 19 ans, font face à un total de 24 chefs d'accusation, dont trois de tentative de meurtre, trois d'avoir déchargé une arme à feu et trois de voies de fait graves. Des accusations de voies de fait, de possession d'une arme sans permis et de complicité ont aussi été déposées.

La procureure de la Couronne s'est opposée à leur remise en liberté. Trois accusés reviendront en cour lundi, les deux autres, mercredi.

Avec Patricia Hélie, TVA Nouvelles