Le vélo fantôme de Clément Ouimet vandalisé à Montréal

Agence QMI 23-03-2018 | 12h38

Le vélo fantôme installé en bordure de la voie Camillien-Houde, à Montréal, à la mémoire du jeune Clément Ouimet, a été vandalisé entre la soirée de jeudi et la nuit de vendredi.

Les vandales ont plié la tige métallique sur laquelle le vélo avait été fixé et les deux bâtons de hockey qui se trouvaient sur le mémorial ont été arrachés. L'un d'eux se trouve toujours au pied du vélo incliné, tandis que l'autre a disparu.

Qui plus est, les messages d'amour inscrits sur le garde-fou par les proches de Clément Ouimet ont été recouverts d'une peinture foncée.

Selon des amis de Clément Ouimet qui ont déploré le geste sur les réseaux sociaux, divers objets qui étaient accrochés au vélo fantôme ont également disparu.

«Toi qui a saccagé le vélo fantôme en mémoire de Clément Ouimet sur le chemin Camillien-Houde et qui a peinturé les messages d'amour qu'on lui a laissés sur le rail, tu devrais avoir honte de toi», a notamment écrit Mario Grenier sur Twitter.

«En arrivant sur les lieux, j'ai tout de suite pu constater la gravité du geste de vandalisme, a pour sa part écrit Paul Nguyen Huu sur Facebook. Les malfaiteurs ont tenté d'arracher le vélo, les bâtons de hockey ont été jetés "dans le ditch", les accessoires comme la cloche du Red Hook ont été volés et pour finir, de la peinture a été beurrée sur la rampe pour couvrir les messages qu'on lui avait laissés.»

Cet acte de vandalisme a été commis à peine quelques heures après que la Direction des poursuites criminelles et pénales eut annoncé qu'aucune accusation ne serait portée contre le conducteur américain qui a happé mortellement le jeune cycliste de 18 ans, le 4 octobre dernier, en effectuant un virage en U illégal.

La police de Montréal a dit avoir été informée de l'acte de vandalisme et des policiers ont été dépêchés sur les lieux pour examiner la scène et rédiger un rapport. Une enquête est en cours et aucune arrestation n'a été effectuée dans ce dossier.