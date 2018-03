Des renseignements confidentiels involontairement divulgués à des cybercriminels

Agence QMI 22-03-2018 | 14h41

OTTAWA | Les déboires de Facebook en matière de sécuritédans le cadre du scandale de Cambridge Analytica font rejaillir l'attention sur les entreprises et les organismes avec lesquels les Canadiens transigent. Leurs données personnelles sont-elles bien protégées? Quelles sont les menaces réelles qui pendent au bout du nez des internautes?

L'Autorité canadienne pour les enregistrements internet (ACEI) a dévoilé jeudi les résultats d'un sondage portant justement sur la cybersécurité au pays. Près de 2000 entreprises et organisations, incluant des organismes gouvernementaux, ont répondu aux questions entre novembre 2017 et janvier 2018.

On y apprend que le tiers des répondants, soit des titulaires de domaines .CA, ont admis que les utilisateurs avaient involontairement divulgué des renseignements confidentiels en raison de tactiques d'hameçonnage.

Soixante-dix-sept pour cent des propriétaires de domaines de petites entreprises se sont par ailleurs dits inquiets ou très inquiets relativement à une éventuelle attaque perpétrée par des cyberpirates.

«Nous croyons que la mise en place d'un meilleur Canada en ligne passe par un internet sûr et sécuritaire, a dit Jacques Latour, dirigeant principal de la technologie à l'ACEI. Un des rôles de l'ACEI est de s'assurer que les utilisateurs d'internet au Canada tirent profit des outils et des infrastructures en place pour se protéger et assurer la sécurité en ligne de leurs entreprises et de leurs familles.»

Le coup de sonde indique par ailleurs que 19 % des entreprises ont été la cible de logiciels rançonneurs, au cours des 12 derniers mois. Durant la même période, 22 % des grandes organisations ont subi une attaque par DDoS, soit une attaque par déni de service ayant pour but de le rendre indisponible.

Enfin, 36 % des titulaires individuels de domaines n'ont consacré aucune somme à la cybersécurité l'an dernier.