Rappel d'avertisseurs de fumée Kidde

Agence QMI 21-03-2018 | 13h51

OTTAWA | Des avertisseurs de fumée à deux capteurs de la compagnie Kidde font l'objet d'un rappel en raison d'un risque potentiel lié à la sécurité.

Sont concernés par ce rappel les détecteurs PI2010CA et PI9010CA à deux capteurs (photoélectrique et ionisation) fabriqués entre le 10 septembre 2016 et le 13 octobre 2017. Ils sont munis d'un bouchon jaune qui est visible à partir de l'ouverture sur le côté du détecteur.

«Un capuchon de protection jaune peut avoir été oublié sur certains des deux détecteurs doubles des produits concernés durant le processus de fabrication, ce qui pourrait compromettre la capacité à détecter la présence de fumée des avertisseurs», a fait savoir la compagnie.

Environ 40 000 produits rappelés ont été vendus au Canada, mais en date du 7 mars 2018, aucun incident ni aucune blessure n'avaient été rapportés à l'entreprise.

Les consommateurs doivent communiquer avec Kidde pour savoir comment vérifier la présence d'un bouchon jaune et au besoin demander un autre détecteur. Ils peuvent le faire par téléphone, au 1 833 551-7739, ou sur le site internet de l'entreprise.