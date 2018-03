Chiens dangereux: Montréal veut un registre national

Sarah Daoust-Braun 21-03-2018 | 11h19

Montréal incite Québec à mettre en place un registre national des morsures de chiens pour assurer la sécurité de tous les Québécois.

Il s'agit de l'une des 11 mesures proposées par la métropole dans son mémoire, qu'elle a soumis mercredi à la commission parlementaire qui étudie le projet de loi visant à encadrer les chiens dangereux.

« On veut pouvoir faire le suivi de tous les chiens qui arrivent sur le territoire de Montréal. Si j'ai un cas de morsures de chiens et que le propriétaire déménage à Montréal-Est par exemple, je perds la trace de ce chien et de ce propriétaire », a indiqué le responsable du dossier de la gestion animalière Craig Sauvé lors d'un point de presse.

Parmi les autres recommandations, la métropole souhaite mieux contrôler la reproduction et le commerce des chiens et miser sur la responsabilisation des propriétaires en prévoyant des sanctions plus sévères pour ceux qui sont négligents.

La Ville exige aussi que les dispositions du projet de loi visant l'interdiction de certaines races, comme les pitbulls, soient retirées.

Si le projet de loi 128 est adopté, cette race de chien sera interdite dans l'ensemble du Québec. Le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux a refusé mardi de s'engager à interdire les pitbulls, reconnaissant qu'il s'agit d'un sujet « polarisant ».

Projet Montréal s'est opposé dans les dernières années à interdire ces chiens. « On préconise une approche globale de la gestion animalière, qui vise les comportements des propriétaires des animaux plutôt que de cibler un type de chiens en particulier, parce que ça crée un faux sentiment de sécurité », a réitéré la mairesse Valérie Plante mercredi lors de la réunion du comité exécutif.

L'administration de Valérie Plante rédige de son côté un nouveau règlement, qui devrait entrer en vigueur en juin.

En juin 2016, la Montréalaise Christiane Vadnais a été tuée par un American Staffordshire Terrier, une race associée à la famille des pitbulls.