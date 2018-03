À Service Canada, on demande d'éviter les mots monsieur ou madame; père ou mère

Agence QMI 21-03-2018 | 08h44

OTTAWA | Les employés de première ligne de Service Canada doivent privilégier un langage de genre neutre dans leur communication avec le public, a rapporté mercredi Radio-Canada.

Une note de service obtenue par le diffuseur public invite les fonctionnaires à éviter notamment l'emploi des mots mère et père au profit du terme générique parent. On suggère aussi d'utiliser les noms et prénoms à la place des traditionnels monsieur ou madame.

Des formulaires de Service Canada auraient été également modifiés et une réforme a été initiée auprès des systèmes informatiques.

Dans une volonté de «favoriser l'égalité des genres», le gouvernement fédéral a autorisé en août dernier la mention X sur les documents d'identité des personnes ne s'identifiant ni au sexe féminin ni au sexe masculin.

«En introduisant une désignation de sexe «X» dans les documents délivrés par le gouvernement, nous prenons une mesure importante pour favoriser l'égalité pour tous les Canadiens, quelle que soit leur identité ou leur expression sexuelles», avait fait savoir le ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté Ahmed Hussen.

Rappelons que la loi sur l'identité de genre et expression de genre a également reçu la sanction royale, le 19 juin dernier. Elle vise à «les personnes transgenres et autres personnes de genres divers puissent s'épanouir selon leur identité de genre et leur expression de genre, en les protégeant explicitement contre la discrimination, la propagande haineuse et les crimes haineux.