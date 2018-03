Nouveaux éléments concernant le meurtre sordide de Catherine Daviau

Marie-Christine Bergeron 15-03-2018 | 19h16

L'émission «J.E.» dévoile de nouveaux éléments concernant le meurtre de Catherine Daviau, commis il y a près de 10 ans. Des détails qui ne laissent aucun doute sur la préméditation de ce crime odieux. On apprend notamment que le meurtrier, qui court toujours, avait apporté des attaches en plastiques, des tie wraps, pour contrôler sa proie.

Le 11 décembre 2008, la jeune femme de 26 ans a été assassinée dans son logement de la 5e avenue du quartier Rosemont, à Montréal. Depuis, les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal traquent l'auteur de ce meurtre. Devant l'impasse, la section des crimes majeurs dévoile notamment que l'assassin fumait des Player's filtre en 2008.

«Ça élimine beaucoup de gens. Ça rapproche de qui c'est et ça rapproche de la vérité. On est comme dans l'entonnoir, on enlève des gens. Ce sont des particularités qui rendent la personne unique», affirme Genevieve Daviau, la soeur de Catherine qui s'exprime pour la première fois à la caméra.

Un meurtre préparé

«On savait déjà que Catherine serait revenue de son travail aux alentours de 18h. Elle habitait seule dans un appartement de la 5e avenue. À 19h07, un voisin a composé le 911 pour signaler un incendie. Ça ne laisse pas beaucoup de temps quand même. Je n'en reviens pas encore que personne n'ait remarqué quelqu'un ou quelque chose de louche ce soir-là», se désole Geneviève.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, les portes étaient verrouillées. Aucune trace d'effraction. Après avoir défoncé l'entrée, les sapeurs ont trouvé le corps de Catherine sur son lit. La jeune femme était nue, elle avait été violentée et ligotée. Elle a été agressée physiquement et sexuellement par son assaillant qui a mis le feu avant de quitter.

«Je suis complément enragée, traumatisée de ça! C'est atroce de faire ça à quelqu'un. L'a-t-il tué avant ou après? A-t-il mis le feu alors qu'elle était agonisante? C'est horrible!» tonne sa grande amie, Véronique Danis

Les enquêteurs ont ratissé large, mais n'ont toujours aucun suspect. «On a fait passer de nombreux tests d'ADN aux hommes susceptibles d'avoir été en contact avec Catherine», explique l'enquêteur. Les policiers détiennent l'ADN de l'assassin, mais n'ont obtenu aucune concordance.

Malgré tout le travail d'investigation, le dossier de Catherine a été classé dans les «cold cases». Même si les années passent, les enquêteurs ne perdent pas espoir de mettre la main sur cet homme dangereux.

Afin de faire remonter des souvenirs ou délier des langues, le service des crimes majeur du SPVM dévoile à «J.E.» des éléments de preuve qui n'ont jamais été divulgués auparavant. On apprend notamment que le tueur fumait des Player's filtre en 2008. Un mégot a été retrouvé dans l'appartement de Catherine. Une nouvelle information qui pourrait peut-être éveiller un soupçon dans l'entourage du suspect.

L'enquête nous dévoile également que l'homme aurait utilisé le parfum de Catherine comme accélérant afin d'allumer l'incendie.

L'appel d'un voisin a permis de préserver certaines pièces à conviction. Comme des attaches en plastiques, des tie wraps, qui ont servi à ligoter la jeune femme.

«Ça nous dit que l'agresseur est arrivé sur place avec un plan, un plan de fait déjà. Il savait ce qu'il voulait faire, qu'il voulait attacher la victime pour la contrôler. Donc, c'est clair qu'il y a une préméditation. Ce type peut avoir suivi ou observé Catherine dans sa routine peut-être quelques jours ou quelque temps avant pour voir sa routine», explique l'enquêteur au dossier, Antonio Paradiso du SPVM.

Relancer l'enquête

Sur son site web, le Service de police de la Ville de Montréal a décidé, en début d'année, de mettre en ligne certains détails de crimes non résolus, comme celui du meurtre de Catherine Daviau. Une vidéo explique les faits et certains détails de l'enquête. La Sûreté du Québec a aussi créé un site afin de susciter l'intérêt des internautes à collaborer à la relance de ces quelque 750 dossiers non résolus.

«Les dossiers de meurtres restent actifs pendant deux ans. Si après deux ans l'enquête n'a pas abouti, dans le jargon du milieu, on va dire que c'est un "cold case". Ensuite le dossier sera mis en veilleuse et de mes enquêteurs vont réviser ces dossiers de façon sporadique avec les nouvelles informations qui rentrent. Ces genres de dossiers là, comme celui de Catherine, ne sont jamais fermés», précise le commandant Vincent Rozon de la section des crimes majeurs du SPVM.

Au début de l'enquête, les policiers refusaient de dire si Catherine avait été agressée sexuellement. Aujourd'hui, ils le confirment, mais refusent de divulguer la cause de son décès. Les policiers retiennent intentionnellement certains détails de leur enquête pour évaluer un éventuel suspect et le confronter.

«C'est important pour les enquêteurs de garder certains éléments confidentiels, des éléments secrets. On appelle ça des "hold back". Si c'est une information que le suspect a laissée sur les lieux et que ce n'est pas mentionné à l'extérieur du dossier, si un jour certaines personnes parlent d'un élément qui n'a jamais été dit dans le public, on va savoir que c'est une bonne information et on va la traiter en priorité», note l'enquêteur Paradiso.

La vérité tient parfois à un cheveu, à un mégot de cigarette, à un prélèvement infime d'ADN conservé précieusement dans un congélateur du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecines légales à -79 degrés. Pour l'instant, au Québec, la science ne permet pas aux biologistes de déterminer l'âge, l'origine ou encore des traits physiques comme la couleur des yeux, mais les techniques évoluent rapidement et les services de police pourraient éventuellement se tourner vers des laboratoires privés aux États-Unis, ce qui coûte très cher.

Est-ce que les nouveaux éléments révélés à «J.E.» pourraient faire avancer le travail des enquêteurs? Un détail, qui peut paraître anodin, pourrait devenir la clé de l'énigme qui persiste depuis bientôt 10 ans. Est-ce que l'ADN retrouvé sur la scène de crime pourrait éventuellement trahir l'assassin?

Toute information peut être communiquée de façon anonyme à Info-Crime au 514 393-1133