Le Musi-café de Lac-Mégantic est à vendre

Shanny Hallé 13-03-2018 | 12h23

LAC-MÉGANTIC | Le resto-pub Le Musi-café de Lac-Mégantic a été mis en vente lundi pour 2,5 millions $. C'est suite à une longue réflexion que le propriétaire Yannick Gagné, a pris cette décision.

«Mon coeur demeurera toujours lié au Musi-Café», a mentionné M. Gagné par voie de communiqué.

C'est dans ce restaurant que près du deux tiers des 47 victimes de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic ont perdu la vie le 6 juillet 2013. Reconstruit sur la rue Papineau, le Musi-café est devenu un symbole de la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic.

«J'ai investi temps, argent et de si nombreux efforts pour faire de l'établissement et de sa marque de commerce ce qu'ils représentent aujourd'hui, a ajouté Yannick Gagné. Avec le Musi-Café, je suis allé au bout d'un rêve et je souhaite maintenant m'investir dans d'autres projets qui me tiennent à coeur. Pour ce faire, je veux passer le flambeau à de nouveaux propriétaires qui continueront à développer le potentiel de ce commerce.»

C'est la firme Engel & Volkers qui a été mandatée pour trouver de nouveaux investisseurs et opérateurs pour le Musi-café.