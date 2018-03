Réparation automobile: une enquête-choc d'une compagnie d'assurances révèle des fraudes

Agence QMI 12-03-2018 | 12h17

Une enquête d'un an menée en Ontario par la compagnie d'assurances Aviva a permis de constater que la fraude liée aux réparations automobiles coûte aux consommateurs environ 547 millions de dollars annuellement dans cette province et plus de deux milliards de dollars aux Canadiens.

Le constat est accablant: les preuves recueillies durant l'enquête ont révélé une fraude dans 90% des cas par des garagistes.

Selon Aviva, 57 % de l'ensemble des coûts de réparation facturés étaient frauduleux.

«Pendant un an, une équipe d'enquêteurs infiltrés d'Aviva a entrepris de découvrir ce qui se passe réellement au cours du processus de réparation automobile lorsque les ateliers de réparation et les conducteurs de dépanneuse trouvent des véhicules impliqués dans des accidents sur les routes ontariennes», a indiqué la compagnie Aviva dans un communiqué émis lundi.

Pour réaliser sa vaste enquête, l'entreprise Aviva s'est procuré 10 véhicules qu'elle a elle-même endommagés pour les besoins de l'exercice.

«Les experts retenus par Aviva ont examiné et évalué attentivement chaque véhicule pour mesurer l'ampleur réelle des dommages et calculer le coût des réparations», a fait savoir la compagnie.

Les véhicules endommagés volontairement ont ensuite été munis de caméras cachées et placés en bordure de différentes autoroutes de la région de Toronto pour simuler des accidents.

«L'enquête a enregistré et suivi l'ensemble du processus de l'arrivée des secours sur les lieux de l'accident jusqu'au moment où les véhicules endommagés ont été réparés et les factures soumises», a rapporté Aviva.

Les caméras cachées ont même filmé un mécanicien qui endommageait lui-même une voiture déjà accidentée dans le but de faire gonfler le montant des réparations.

Devant les résultats de son enquête, Aviva a demandé au gouvernement de mettre en oeuvre un plan d'action pour contrer le fléau de la fraude liée aux réparations automobiles.