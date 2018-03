Agence QMI 10-03-2018 | 08h25

QUÉBEC | Les tenanciers de bar, de restaurant et de club devront cesser de servir ou de vendre de l'alcool à partir de 2 h, dimanche matin, en raison du changement d'heure.

La Régie des alcools, des courses et des jeux a lancé ce rappel en rappelant qu'à 2 h 00, dimanche matin, il sera en réalité 3 h 00, à cause du passage à l'heure avancée de l'Est.

La Régie a rappelé par communiqué que cette heure perdue d'exploitation sera récupérée à l'automne, lors du retour à l'heure normale de l'Est.