Agressions sexuelles: la police de Montréal recherche un dangereux suspect

Agence QMI 08-03-2018 | 10h37

MONTRÉAL - La police de Montréal demande l'aide de la population pour retrouver un homme qui serait impliqué dans plusieurs dossiers d'agression sexuelle et de voies de fait graves.

Yves Randy Hyppolite, qui traîne un très lourd passé judiciaire, est recherché non seulement par le Service de police de la Ville de Montréal, mais également par la Sûreté du Québec en vertu de plusieurs mandats d'arrestation.

Âgé de 27 ans, le suspect noir mesure 1,83 mètre (6 pi) et pèse 88 kg (195 lb). Il a les cheveux noirs de style «dreadlocks» et une petite moustache. Il a les deux oreilles percées, une croix tatouée sur le torse. Il porte également plusieurs tatouages de signes de dollars et de billets de banque sur le bras gauche.

Il a des cicatrices sur le dessus de la main droite et à l'avant-bras gauche.

Toute personne qui détient de l'information au sujet de Yves Randy Hyppolite est invitée à communiquer immédiatement avec le 911. La police prévient les gens qui apercevraient le suspect de ne pas l'approcher.