Une nouvelle tempête hivernale: de la neige dès ce soir sur le Québec

Agence QMI 07-03-2018 | 06h31

L'hiver n'a pas dit son dernier mot: une tempête hivernale va de nouveau frapper le Québec, dès mercredi soir.

L'arrivée d'un système dépressionnaire mercredi occasionnera de la neige intermittente tout au long de la journée, et ce partout au Québec. Les températures seront autour de zéro.

Cette dépression a déjà apporté près de 35 cm de neige dans les Prairies.

À Montréal et à Québec, au moins 5 cm sont attendus au cours de la soirée.

Le système va s'intensifier dans la nuit de mercredi à jeudi.

Jeudi, la neige deviendra plus soutenue au sud, la journée sera marquée par de la neige et par des rafales de vent.

L'est de la province devrait recevoir des accumulations allant jusqu'à 35 cm entre mercredi et samedi. Entre 20 et 35 cm de neige sont attendus dans le centre, la Beauce, l'Estrie, les secteurs de Montmagny-L'Islet, Charlevoix et la Gaspésie.

Vendredi, le système dépressionnaire continuera sa route vers le nord du Québec et se généralisera: temps nuageux et averses de neige sont prévus pour toute la province.