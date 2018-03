L'enquête réclame une prolongation de deux ans

Agence QMI 06-03-2018 | 13h28

OTTAWA - L'Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées a formellement demandé, mardi, une extension de deux ans pour mener à bien son travail.

Les commissaires de l'enquête réclament au ministère des Relations Couronne-Autocthones que son mandat soit prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.

«Les commissaires et moi-même croyons fermement qu'une prolongation de deux ans est nécessaire pour que nous puissions faire honneur à ce mandat d'une importance capitale pour la protection et la sécurité et des femmes, des filles et des personnes LGBTQ2+ autochtones», a fait savoir par communiqué la commissionnaire en chef, Marion Buller.

«Les interventions des familles, des survivantes et des communautés autochtones ont été bouleversantes, et nous avons une responsabilité sacrée de continuer à avancer», a-t-elle ajouté.

Depuis le début de ses travaux, l'enquête a entendu 763 témoins au cours de 134 audiences publiques et une centaine d'autres audiences privées tenues un peu partout au Canada.

Pas moins de 630 personnes doivent encore être entendues, selon les chiffres mis de l'avant par la commission.

La ministre Carolyn Bennet a confirmé mardi avoir reçu la demande de prolongation. Elle discutera de la requête dans les prochaines semaines avec des représentants autochtones, ses homologues provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec le cabinet ministériel.

«Notre gouvernement est engagé à mettre fin à la tragédie nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées», a fait savoir Mme Bennet dans une déclaration.

Les commissaires de l'enquête avaient déjà annoncé en novembre dernier, lors du dépôt d'un premier rapport intermédiaire, qu'ils demanderaient davantage de temps.

Dans les derniers mois, l'enquête a été marquée par des démissions importantes, dont celui de la directrice générale Debbie Reid et de l'avocat Alain Arsenault. Ces noms se sont ajoutés à une longue liste de départs au sein de l'enquête depuis sa mise sur pied. De nombreux employés ont démissionné, dénonçant notamment un processus de consultation inadéquat.