Efficacité du système de justice: le Québec en milieu de peloton

Agence QMI 05-03-2018 | 16h39

OTTAWA - L'efficacité du système de justice du Québec lui a valu le sixième rang sur les 13 provinces et territoires du Canada en 2017, selon une analyse publiée lundi par l'Institut Macdonald-Laurier.

Il s'agit d'une régression pour la province qui occupait le quatrième rang du palmarès en 2016, lors de la première édition de cette analyse. Les auteurs de l'étude ont attribué cette chute à un «léger déclin de l'équité et de l'accès à la justice».

Selon cet institut basé à Ottawa, le Québec tire bien son épingle du jeu grâce à taux de crime violent et de crimes contre la propriété parmi les plus bas au pays. La province a aussi le plus bas pourcentage d'accusations retirées ou suspendues au pays, alors que seules 7,4 % des accusations sont tombées en cours de procédures judiciaires en 2016. En comparaison, 43,4 % des chefs ont été abandonnés en Ontario au cours de la même année.

En contrepartie, la durée médiane d'un procès criminel est de 228 jours au Québec, la plus élevée au pays. Le Québec fait aussi moins bien que la moyenne lorsque vient le temps d'apporter de l'aide aux victimes.

Par ailleurs, les Québécois ont une moins bonne opinion de leur système de justice et de leurs corps policiers que la moyenne des Canadiens, ont souligné les chercheurs.

Globalement, les provinces des Maritimes sont celles qui se classent le mieux au pays, alors qu'elles occupent quatre des cinq premières positions. De son côté, l'Ontario s'est classé à la quatrième place, une amélioration vis-à-vis de son septième rang obtenu l'an dernier.

Le palmarès de 2017

Note B

1- Île-du-Prince-Édouard (1er en 2016)

2- Nouveau-Brunswick (3e en 2016)

3- Terre-Neuve-et-Labrador (2e en 2016)

4- Ontario (7e en 2016)

5- Nouvelle-Écosse (5e en 2016)

6- Québec (4e en 2016)

Note C

7- Alberta (6e en 2016)

8- Nunavut (10e en 2016)

9- Saskatchewan (9e en 2016)

10- Colombie-Britannique (8e en 2016)

Note D

11- Manitoba (12e en 2016)

12- Territoires du Nord-Ouest (11e en 2016)

13- Yukon (13e en 2016)