Trafic d'héroïne: La police de Montréal recherche un présumé trafiquant d'héroïne en cavale

Agence QMI 05-03-2018 | 14h31

MONTRÉAL - Arrêté il y a un peu plus d'un an pour trafic d'héroïne, puis remis en liberté en attendant son procès, un Montréalais de 59 ans s'est volatilisé et la police de Montréal demande l'aide du public pour le retrouver.

Yves Savard avait été arrêté le 20 janvier 2017 dans le cadre d'une opération qui avait notamment permis de trouver chez lui 25 grammes d'héroïne.

Il a par la suite comparu à Montréal sous des accusations de trafic de stupéfiants et de complot.

Remis en liberté à la suite de son enquête sous caution, Yves Savard ne s'est jamais présenté devant le juge lors des étapes judiciaires suivantes.

Durant sa cavale, Christiane Bergeron, 62 ans et Emmanuel Amaral, 52 ans, auraient pris la relève de Savard pour faire la distribution d'héroïne, selon la police.

Le duo a toutefois été épinglé le 9 juin dernier et ils ont comparu le lendemain de leur arrestation pour possession d'héroïne et de fentanyl à des fins de trafic.

Amaral et Bergeron ont récemment reçu leur peine. Emmanuel Amaral a écopé de cinq ans d'emprisonnement, tandis que Christiane Bergeron doit purger trois ans et demi de prison.

Malgré la condamnation des deux présumés complices d'Yves Savard, ce dernier demeure introuvable.

Toute personne détenant de l'information à son sujet est invitée à communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133.