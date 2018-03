La riche philanthrope Jacqueline Desmarais est décédée

Agence QMI 03-03-2018 | 10h05

Jacqueline Desmarais, riche philanthrope et veuve de Paul Desmarais, est décédée samedi à l'âge de 89 ans.

C'est sa famille qui en a fait l'annonce par communiqué sans préciser les causes de sa mort.

«Des funérailles familiales privées auront lieu dans les prochains jours et seront suivies d'un service commémoratif dont la date sera annoncée par la famille Desmarais», a-t-on indiqué dans le communiqué.

Née à Sudbury, en Ontario, Mme Desmarais était veuve depuis 2013. Son époux avait été le grand patron et fondateur de Power Corporation, qui possède notamment le journal «La Presse» et l'assureur Great-West, en plus d'être active sur la scène financière internationale.

Le magazine «Forbes» estimait la fortune personnelle de Mme Desmarais à 4,2 milliards $US en 2015.

Passionnée d'opéra et de musique, Mme Desmarais s'est impliquée activement comme mécène auprès de jeunes talents tout au long de sa vie. Elle aussi apporté son soutien à de nombreux organismes artistiques, dont l'Opéra de Montréal, l'Orchestre symphonique de Montréal et le Musée des beaux-arts de Montréal.

Elle a soutenu en outre plusieurs causes, dont celle des femmes itinérantes en s'associant à la création d'une nouvelle maison d'hébergement d'urgence à Montréal en 2015, qui s'appelle d'ailleurs «Maison Jacqueline».

Elle était la mère d'André et de Paul, qui codirigent Power Corporation.