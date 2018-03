Opération policière à Beauharnois: cinq arrestations et 1,2 kilo de cocaïne saisi

Agence QMI 28-02-2018 | 15h14

CHÂTEAUGUAY - Cinq présumés trafiquants de cocaïne qui auraient écoulé leur drogue dans des établissements licenciés de Beauharnois ont été épinglés par les policiers de Châteauguay la semaine dernière.

L'opération policière menée le 22 février a permis l'arrestation de deux hommes et trois femmes, en plus de la saisie de 1,2 kilo de cocaïne et 15 000 $ en argent.

Mario Péladeau, 46 ans, fait notamment face à des accusations de possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic, de trafic de cocaïne et de bris d'engagement.

Sabrina Racine, 30 ans, fait face quant à elle à une accusation de trafic de cocaïne.

Un homme et deux femmes ont pour leur part été libérés sous promesse de comparaître.