Système de paie Phénix: plusieurs manifestations au Québec

Agence QMI 28-02-2018 | 09h38

Des fonctionnaires du gouvernement fédéral manifestent, mercredi dans plusieurs villes du pays, dont Montréal, pour dénoncer le chaos engendré par le système de paie Phénix.

Dès 6 h, mercredi matin ils étaient une centaine à se rassembler devant un édifice fédéral de la rue Peel à Montréal.

«Malgré l'annonce faite hier dans le cadre du budget, il n'en demeure que le système est un cauchemar pour les membres depuis deux ans. La patience à ses limites», a déclaré Magali Picard, vice-présidente de l'AFPC-Québec, dans un communiqué.

Un sondage effectué la semaine dernière par l'AFPC-Québec auprès de quelque 2 000 membres a révélé que 75 % des répondants ont éprouvé des problèmes de paye depuis deux ans.

«Soit on rend disponible des spécialistes en rémunération dans les milieux de travail ayant un plein accès aux dossiers de paye, soit on change de système. Mais si on change de système, il faudra procéder de manière structurée et non improvisée», a-t-elle ajouté.