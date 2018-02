Sherbrooke: 29 suspects épinglés pour plus de 150 dossiers d'introductions par effraction et vols

Agence QMI 27-02-2018 | 12h39

SHERBROOKE - La police croit avoir mis un terme à une vague d'introductions par effraction et de vols qui frappait Sherbrooke depuis déjà plusieurs mois, avec l'arrestation de 29 suspects, dont certains auraient commis plusieurs dizaines de crimes à eux seuls.

Le projet d'enquête «Maraudage» a débuté en octobre et visait à contrer le fléau qui sévissait à Sherbrooke et qui ciblait des commerces et des résidences.

Au total, la police a arrêté 29 suspects qui seraient à l'origine de plus de 157 dossiers d'introductions par effraction dans des résidences, des remises, des commerces et des chantiers de construction de même que des vols de véhicules, des vols à l'étalage, du recel, des vols qualifiés et quelques dossiers de fraude.

Selon les autorités, la valeur des biens volés s'élève à plusieurs dizaines de milliers de dollars.

L'un des principaux suspects arrêtés en marge de cette opération d'envergure est Claude Paul Pinel, âgé de 52 ans. Il a été arrêté le 21 février à Granby à la suite de plusieurs vols. Il aurait à lui seul commis une cinquantaine de crimes dans les environs de Sherbrooke au cours des derniers mois.

Selon la police, les 29 suspects épinglés ne formaient pas un réseau criminel, mais travaillaient plutôt de façon indépendante.