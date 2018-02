Colombie-Britannique : près de 30 blessés dans un carambolage

Agence QMI 26-02-2018 | 14h28

HOPE, C.-B. - Un méga carambolage a envoyé 29 personnes à l'hôpital, dimanche soir, sur l'autoroute Coquihalla à Hope, dans le sud de la Colombie-Britannique, à environ 155 km à l'est de Vancouver.

Les blessures des personnes transportées à l'hôpital vont de mineures à très graves. Aucun décès n'a été rapporté.

Plus d'une centaine d'autres personnes sont restées bloquées sur la voie rapide en raison de l'accident.

Selon les Services de santé d'urgence de la province, deux semi-remorques, deux autobus et deux voitures ont été impliqués dans ce carambolage survenu peu après 20 h, dimanche soir. Le service de recherche et sauvetage local a mentionné de son côté que trois autobus, quatre semi-remorques et 17 voitures avaient été impliqués. Au moins un des deux autobus s'est renversé sur le côté dans un fossé.

Les premiers répondants ont travaillé pendant une grande partie de la nuit pour dégager des gens coincés dans les véhicules endommagés et pour transporter un total de 136 personnes non blessées dans un centre de Hope.

L'autoroute a été complètement rouverte à 8 h 30 lundi matin.