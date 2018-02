Une mère et son fils expulsés de leur conteneur

Yves Poirier 25-02-2018 | 13h36

Après 13 années à habiter des conteneurs de marchandises à Brownsburg-Chatham, une mère et son fils viennent de subir un revers devant le tribunal qui interdit ce type d'habitation particulière sur le territoire. La municipalité pourra donc précéder éventuellement à leur éviction.

Rencontrés par TVA Nouvelles dimanche, Suzanne Gauthier, 79 ans, et son fils, Stéphane St-Jean, 51 ans, ont accueilli avec déception et colère la décision de la Cour supérieure du Québec. Ils n'entendent pas pour autant quitter les lieux.

«C'est nous assassiner, nous tuer, illustre Mme Gauthier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On n'a aucune ressource, rien. Tous nos biens et toute notre vie, c'est ici. Je ne veux pas vivre dans un logement. Même s'ils me donnaient un logement gratisse à vie, j'en veux même pas de voisin.»

Or, le terrain où est installé le conteneur de marchandises ne leur appartient pas. Il a été acquis par la municipalité.

«Moi je vais continuer. Je vais probablement mettre le conteneur sur la propriété, soutient M. St-Jean. S'ils disent que je ne suis pas propriétaire... On fera d'autres choses. Mais c'est à eux autres de prouver que je ne suis pas propriétaire!»

La mairesse Catherine Trickey a indiqué que Brownsburg-Chatham ne souhaitait pas en arriver là. Des propositions de logements abordables et confortables ont été faites aux deux citoyens, qui ont refusé catégoriquement les offres, préférant vivre en reclus, dans la forêt.