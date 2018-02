La Loche: peine pour adulte pour le tireur

Agence QMI 23-02-2018 | 15h24

MEADOW LAKE, Sask. | L'adolescent qui a tué quatre personnes et qui en a blessé sept autres à La Loche, en Saskatchewan, en 2016, recevra une peine pour adulte, a statué une juge vendredi.

Lors de la tragédie survenue le 22 janvier 2016, le tireur avait d'abord abattu dans leur maison Dayne et Drayden Fontaine, deux frères et 17 et 13 ans, avant de se rendre à l'école secondaire de l'endroit et d'ouvrir le feu, tuant l'enseignant Adam Wood et son assistante, Marie Janvier. Sept autres personnes ont été blessées sur place.

Vendredi, la juge Janet McIvor a statué que l'adolescent, qui avait 17 ans au moment du crime, sera jugé comme un adulte. La juge a rendu sa décision vendredi matin dans une salle d'audience bondée à La Loche.

L'ordonnance de non-publication de son identité est toujours en vigueur, a rapporté Global News.

Le jeune homme a plaidé coupable à deux chefs de meurtre au premier degré, deux chefs de meurtre au deuxième degré et sept chefs de tentative de meurtre. Il connaîtra sa peine le 16 mars.

La peine pour adulte dans un tel cas est l'emprisonnement à perpétuité automatique sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Il pourra toutefois être crédité pour le temps qu'il a déjà passé en prison.