Agression sexuelle au Collège militaire royal de Saint-Jean: un soldat de Petawawa au banc des accusés

Agence QMI 21-02-2018 | 13h42

Un militaire de Petawawa, en Ontario, a été accusé mercredi d'agression sexuelle sur un autre membre des Forces armées canadiennes.

L'agression sexuelle aurait eu lieu en mai 2016 au Collège militaire royal de Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.

Le militaire arrêté pour ce crime allégué est l'adjudant Rickey Bursey, du 2e Régiment du génie de combat.

«Il est important que les victimes sachent que le Service national des enquêtes des Forces canadiennes prend toutes les allégations d'agression sexuelle très au sérieux», a déclaré le lieutenant-colonel Kevin Cadman.

«Les comportements sexuels dommageables et inappropriés n'ont pas leur place dans les Forces armées canadiennes, et nous nous engageons à faire en sorte que toutes les questions fassent l'objet d'une enquête dans toute la mesure de la loi, tout en demeurant vigilants et respectueux des besoins des victimes qui dénoncent de tels actes», a-t-il ajouté.

L'affaire suit maintenant son cours conformément au système de justice militaire et pourrait faire l'objet d'une cour martiale à une date et un endroit restant encore à déterminer.