Six ans et demi de prison pour avoir provoqué un accident mortel alors qu'il était ivre

Agence QMI 20-02-2018 | 16h06

DRUMMONDVILLE - Un homme qui avait plaidé coupable à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort et des lésions a écopé de six ans et demi de détention, mardi, au palais de justice de Drummondville.

Le 19 août dernier, en fin de soirée, Mathieu Champagne-Houle, multirécidiviste de l'alcool au volant, a immobilisé son véhicule sur le rang Saint-Joseph, à Sainte-Perpétue, pour ensuite effectuer une manoeuvre dangereuse en reculant dans son entrée de cour.

Yves Lemire et sa conjointe Anny Camirand circulaient alors en moto. Ils n'ont pu éviter la voiture de l'accusé de 32 ans. Sous la force de l'impact, ils ont été éjectés de leur motocyclette.

L'homme de 51 ans a succombé à ses blessures. Pour sa part, sa conjointe se remet péniblement d'un long coma causé par un important traumatisme crânien. Anny Camirand avait aussi eu des côtes fracturées et un fémur éclaté.

Mathieu Champagne-Houle avait un taux d'alcoolémie presque deux fois supérieur à la limite de .08. Il comptait déjà deux condamnations pour conduite avec les capacités affaiblies au moment de l'accident.

La juge Marie-Josée Ménard a entériné la suggestion commune des avocats, qui proposaient une période de détention de six ans et demi, suivie d'une interdiction de conduire de huit ans à partir du moment où il sera libéré.