Appel à l'aide pour retrouver un chien volé en même temps qu'une voiture

Agence QMI 20-02-2018 | 15h27

La propriétaire de Nala, un labernois femelle, multiplie les efforts pour tenter de retrouver son chien qui se trouvait dans sa voiture lorsque ce dernier a été volé vendredi dernier dans l'arrondissement de Montréal-Nord, à Montréal.

En entrevue à TVA Nouvelles, Amy Boucher-Sinclair a expliqué qu'elle ne tient pas à revoir la voiture. Elle veut seulement que le voleur aille porter le labernois femelle dans un refuge de façon anonyme.

«Si ce n'était pas le chien qu'il voulait, seulement la voiture, on lui demande seulement d'aller porter le chien dans le refuge le plus près, a-t-elle soutenu. On ne veut rien de lui, on ne veut pas la voiture. Juste la déposer quelque part pour que quelqu'un puisse nous rejoindre.»

Les informations nécessaires pour contacter Mme Boucher-Sinclair sont inscrites sur la médaille de la chienne de neuf mois.

Le conjoint d'Amy Boucher-Sinclair, un livreur, ne croyait pas que sa voiture serait volée le temps de sa livraison, d'autant plus qu'un chien de plus de 70 livres se trouvait à l'intérieur.

Nala pourrait avoir besoin de soins

La semaine dernière, la chienne n'avait pas autant d'énergie, manquait d'appétit et avait des vomissements. Sa propriétaire avait rendu visite à un vétérinaire peu de temps avant le vol.

Depuis vendredi, Amy Boucher-Sinclair a appelé la SPCA, le Berger blanc et a publié des annonces sur Facebook. Elle garde également un oeil sur les petites annonces et visite des refuges d'animaux. Des affiches ont également été distribuées dans les environs.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter Info-crime au 514-393-1133.