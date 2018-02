L'homme serait retourné à l'intérieur du brasier pour une raison qui est encore inconnue - Mort après être entré dans son garage en feu

« Après avoir appelé le 911, on a voulu aller chercher de l'aide. J'étais là, à crier, et tout le monde prenait des photos avec leurs cellulaires » relate Maude Rivest-David.

« Je l'ai vu dans le fond du garage, et soudainement quelque chose a explosé et le toit s'est écroulé. »

« On voyait sa main dans la fenêtre. Je m'arrachais les cheveux tellement je me sentais impuissante », témoigne Maude Rivest-David d'une voix tremblante.

« J'aurais tellement aimé qu'il soit toujours vivant. Je repasse ça dans ma tête et je me dis que j'aurais peut-être pu faire quelque chose différemment. Et en même temps, je sais qu'on a fait tout ce qu'on a pu, moi, mon amie et les autres qui étaient là », dit Maude Rivest-David.