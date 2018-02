Mort après être entré dans son garage en flammes

Geneviève Quessy 16-02-2018 | 15h50

BLAINVILLE | L'homme décédé dans l'incendie de son garage à Blainville jeudi après-midi est retourné dans son garage en flammes après en être sorti.

Denis Lebeau, 50 ans, travaillait dans son garage lorsque le feu s'est déclaré. Il a réussi à sortir de son garage, mais il y est retourné pour une raison inconnue, selon le service de police de Blainville, chargé de l'enquête.

On ignore s'il tentait de maîtriser les flammes ou s'il voulait récupérer quelque chose dans la bâtisse.

Prisonnier des flammes

Maude Rivest-David et Amélie Lebreux sont les premières à être arrivées sur les lieux . « Après avoir appelé le 911, on a voulu aller chercher de l'aide. J'étais là, à crier, et tout le monde prenait des photos avec leurs cellulaires » raconte Maude Rivest-David.

Dernière à l'avoir vu en vie

Amélie Lebreux est la dernière à avoir vu la victime vivante. « Je l'ai vu dans le fond du garage, et soudainement quelque chose a explosé et le toit s'est écroulé. »

Incapables d'ouvrir la porte du garage désormais en flammes, les filles ont entendu l'homme crier à l'aide et taper dans la porte jusqu'à ce que tout signe de vie cesse.

« On voyait sa main dans la fenêtre. Je m'arrachais les cheveux tellement je me sentais impuissante », témoigne Maude Rivest-David d'une voix tremblante.

Maude Rivest-David et Amélie Lebreux sont reparties quand les pompiers étaient en train d'éteindre les flammes.

« J'aurais tellement aimé qu'il soit toujours vivant. Je repasse ça dans ma tête et je me dis que j'aurais peut-être pu faire quelque chose différemment. Et en même temps je sais qu'on a fait tout ce qu'on a pu, moi, mon amie et les autres qui étaient là », dit Maude Rivest-David.

Une autopsie

« L'enquête se poursuit, le coroner mène une autopsie dans le but de déterminer la cause du décès », explique Sara Tousignant du service de police de la ville de Blainville.

Le propriétaire du dépanneur Chez Miville situé tout près de la résidence de Denis Lebeau n'en revenait toujours pas d'avoir perdu un client.

« C'était un très bon client, il venait souvent. Le matin de l'incendie vers 11h il est passé et on a jasé et quelques heures plus tard il est décédé, c'est vraiment triste », explique Jacques Xie.

-Avec la collaboration de monjournal.ca