Dentiste gratuit pour les démunis

Francis Pilon 15-02-2018 | 20h31

Une clinique dentaire de Montréal offre des services gratuits aux plus démunis qui peuvent ainsi cesser de souffrir parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les frais dentaires trop élevés.

Les patients qui fréquentent la clinique Jim Lund de l'Université McGill ressentent habituellement beaucoup de douleur. Certains ont attendu trop longtemps pour consulter, si bien que leurs problèmes dentaires affectent toute leur santé.

«Souvent, les patients qui n'ont pas accès aux soins dentaires, ils peuvent développer des problèmes de coeur, de poumons, de gencives ou une mauvaise estime d'eux», se désole le Dr Paul Sweet, dentiste à la clinique Jim Lund.

Les gens qui viennent s'allonger sur sa chaise n'ont pas tous été sensibilisés aux enjeux liés au fait d'avoir une bonne hygiène buccale, remarque le spécialiste.

«Ils ne se brossent pas bien les dents depuis qu'ils sont jeunes, ça crée beaucoup de caries et puis des douleurs. Ils ont ensuite honte et peur de venir voir le dentiste. Ça me fait des cas très lourds à soigner et c'est un cercle vicieux», affirme le Dr Sweet.

La clinique offre uniquement des soins de base se rapportant aux examens dentaires, aux nettoyages et aux plombages. Or, des patients auraient besoin de subir plus d'interventions, comme des traitements de canal ou l'installation de couronnes qui ne sont pas couverts par l'établissement.

«Certains clients attendent tellement avant de venir qu'ils laissent leurs dents pourrir plutôt que de payer pour les réparer. On offre aussi la plupart du temps d'arracher la ou les dents malades du patient», témoigne Carole, réceptionniste à la clinique dentaire Jim Lund.

Plus d'un Québécois sur quatre est privé de soins bucco-dentaires en raison de leurs coûts élevés, dévoilait la semaine dernière l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS).

Une famille de réfugiés en provenance de la Turquie était présente au moment de la visite du «24 Heures» dans la clinique. «Notre situation économique est trop précaire pour se payer des soins dentaires. Avant de découvrir cet endroit, on ne pouvait pas se permettre ces soins», avoue le père d'une fillette avec sa femme à ses côtés.

Gouvernement «négligent»

La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) couvre uniquement certains services dentaires curatifs pour les prestataires de l'assistance-emploi et pour les enfants de moins de 10 ans. Les services de chirurgie buccale rendus en milieu hospitalier sont aussi assurés par la RAMQ.

«Le gouvernement néglige les soins préventifs, comme les nettoyages. Il se concentre sur ceux qui sont curatifs, comme arracher une dent. Il devrait mieux éduquer la société sur la santé dentaire et faire plus de prévention. Aussi, la majorité des soins sont au privé et ça limite beaucoup de personnes qui n'ont pas les ressources. Au final, des enfants en paient le prix», signale le spécialiste.

96 % des dentistes travaillent au privé dans la province québécoise, selon l'IRIS.

Pour obtenir un rendez-vous à la Clinique dentaire Jim Lund, vous devez ouvrir un dossier avec Mission Bon Accueil ou être recommandé par un organisme travaillant avec les personnes défavorisées et sans-abri.

La Clinique dentaire Jim Lund en bref

- 60 patients par semaine visitent la clinique ouverte depuis maintenant 7 ans

- C'est le premier établissement permanent de soins dentaires gratuits à Montréal

- Elle est financée par les dons philanthropiques provenant d'entreprises et de fondations

- La clinique est le fruit d'un partenariat entre l'Université McGill et la Mission Bon Accueil

- Tous les dentistes et autres professionnels travaillant à la clinique sont payés, contrairement aux étudiants qui y réalisent des stages non rémunérés