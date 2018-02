«Je suis chanceux d'avoir survécu», dit un élève

Agence QMI 15-02-2018 | 15h49

PARKLAND - Un jeune de 17 ans qui a échappé de peu au massacre dans une école secondaire de Parkland, en Floride, a raconté à TVA Nouvelles comment il a vécu ce drame.

Tout a commencé quand le tireur a déclenché l'alarme d'incendie de l'école.

«Nous avons commencé à marcher parce que nous avions déjà eu un exercice d'incendie plus tôt dans la journée, a raconté David Hogg. Alors que nous sortions, il y avait une foule de gens qui revenaient en courant vers nous en criant : "Reculez! Reculez! Allez dans une autre direction!" Alors j'ai commencé à courir avec eux.»

Mais il s'est vite rendu compte qu'il se dirigeait tout droit vers le tireur.

«Dieu merci, il y avait un concierge juste là, a-t-il poursuivi. Il nous a dit: "Arrêtez et allez là". Et au moment où il a dit ça, [une enseignante qui enseigne la cuisine] a commencé à ouvrir sa porte pour faire entrer autant d'élèves qu'elle pouvait dans sa classe. Je pense qu'il y en a au moins 30 qui sont rentrés, sinon plus, en 30 secondes maximum.»

Le survivant dit être très reconnaissant envers ces deux membres du personnel.

«Ce sont de vrais héros pour avoir posé ce geste, a-t-il ajouté. Je pense que c'est un exemple qui montre bien comment une décision instantanée peut sauver la vie de plusieurs personnes».

Lors de la tragédie, il a décidé de sortir son téléphone cellulaire pour filmer les scènes de panique. Il dit l'avoir fait pour une raison très précise. «Je suis chanceux d'avoir survécu à ceci, a expliqué David Hogg. La raison pour laquelle j'ai enregistré ces vidéos, c'est que je ne savais pas si j'allais survivre. Je savais toutefois que ces vidéos pourraient subsister et raconter ce qui s'est passé.»