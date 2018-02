Décès d'un Québécois en Arizona: «c'était l'homme le plus prudent qui existe»

TVA Nouvelles 04-02-2018 | 13h57

La mort tragique d'un Québécois de 54 ans lors d'un accident de moto alors qu'il était en voyage en Arizona a bouleversé ses proches.

François Bessette et sa conjointe Élaine Riel étaient sur la motocyclette lorsqu'ils sont entrés en collision avec une camionnette qui voulait effectuer un virage et qui n'aurait pas vu la motocyclette.

M. Bessette est décédé sur le coup. Sa conjointe a subi de multiples fractures au niveau du visage ainsi qu'une commotion cérébrale. Elle était hospitalisée à l'unité des soins intensifs d'un hôpital de Phoenix.

Les deux amoureux de moto devaient se marier cet automne à Cornwall où il travaillait encore pour les Forces armées canadiennes. La cérémonie devait en fait être un mariage double avec un autre couple d'amis.

«Le 1er septembre, on devait faire un mariage double ensemble, dit péniblement son amie. C'était un couple idéal et des amis intimes. Pour faire un mariage double avec eux, c'était plus que des amis. Ceci dit, le projet est encore là pareil, mais pour le moment, nos pensées vont à eux.»

M. Bessette était décrit par ses proches comme quelqu'un de rassembleur, un leader qui s'assurait de surveiller et diriger son groupe. Avant de partir, il avait fait comme il faisait toujours et avait pris le temps d'examiner les différentes cartes pour analyser les différentes routes.

«C'est l'homme le plus prudent qui existe, on ne comprenait pas ce qui s'était passé. On ne comprenait pas comment François avait pu avoir un accident et surtout perdre la vie, on ne pouvait pas croire ça», de dire Liliane Gauthier

Au moment de l'accident, M. Bessette ne portait pas de casque, quelque chose qui n'est pas obligatoire dans cet État américain, mais ses proches croient que, dans les circonstances, ça n'aurait pas fait de différence.