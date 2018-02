Thomas Mulcair va enseigner à l'Université de Montréal

Agence QMI 02-02-2018 | 09h48

Dès l'été 2018, le député fédéral de la circonscription d'Outremont, Thomas Mulcair, va se joindre au Département de science politique de l'Université de Montréal en tant que professeur invité.

«Le temps est venu pour moi de tourner la page sur 40 belles années d'engagement politique», a indiqué l'ancien chef du NPD dans un communiqué publié vendredi matin.

M. Mulcair prendra sa retraite politique à la fin de la session parlementaire.

«Cette nouvelle étape de ma carrière me permettra de concilier ma passion pour les enjeux de l'environnement et pour les affaires publiques et la formation de la relève. Le faire au sein de la plus grande université francophone du monde, à Montréal, où des chercheurs de grand talent sont réunis, n'était qu'un atout supplémentaire», a-t-il précisé concernant son poste de professeur invité.

M. Mulcair enseignera un cours dans le cadre d'une nouvelle maîtrise en environnement et développement durable. Il partagera également ses connaissances au sein d'un programme de maîtrise en affaires publiques et internationales.

Il travaillera également de près avec le Centre d'études et de recherches internationales de l'UdeM et l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire.