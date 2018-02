Écrasé par un tracteur, un mécanicien est grièvement blessé à Montréal

Maxime Deland 01-02-2018 | 16h50

MONTRÉAL - Un mécanicien qui s'affairait à changer le pneu d'un tracteur a subi des blessures extrêmement graves lorsque l'imposant véhicule lui est tombé dessus, jeudi en fin d'après-midi, dans le secteur de Lachine, à Montréal.

Le drame s'est produit un peu avant 16 h, à la pépinière Marina, située sur le boulevard Saint-Joseph.

Selon les autorités, le travailleur aurait subi des blessures majeures et sa vie serait menacée.

Des inspecteurs de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) devaient se rendre sur les lieux au cours de la soirée pour tenter d'établir la cause et les circonstances entourant ce malheureux accident.