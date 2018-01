Arrestation d'un présumé pédophile à Sherbrooke

Jean-François Desbiens 26-01-2018 | 13h19

SHERBROOKE - Un présumé pédophile de 61 ans a été arrêté jeudi à Sherbrooke par les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ).

Gervais Roy a comparu sous une dizaine d'accusations de grossière indécence, d'attentat à la pudeur et d'agression sexuelle.

Les quatre plaignants sont trois hommes et une femme aujourd'hui adultes, mais qui étaient d'âge mineur et prépubère au moment des faits, qui se seraient déroulés dans la région de Coaticook entre la fin des années 70 et le milieu des années 80.