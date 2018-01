Nouvelle campagne pour lutter contre les paradis fiscaux

Agence QMI 25-01-2018 | 08h11

Le collectif Échec aux paradis fiscaux lance une nouvelle campagne pour demander au gouvernement fédéral des mesures plus «plus ambitieuses et plus efficaces» pour lutter contre les paradis fiscaux.

«Le gouvernement affirme mettre en place des mesures efficaces pour lutter contre les paradis fiscaux, comme participer à quelques actions de l'Organisation de coopération et de développement économique. Il doit cependant mettre en oeuvre des mesures beaucoup plus ambitieuses, comme celles initiées par de nombreux pays suite aux révélations des Panama Papers et qui ont permis de récupérer jusqu'ici 500 millions de dollars d'impôts impayés», a indiqué Denise Byrnes, directrice d'Oxfam-Québec et membre du collectif Échec aux paradis fiscaux, dans un communiqué de presse.

Ainsi, le collectif, qui regroupe plusieurs organisations et syndicats, a lancé jeudi un nouveau site internet, www.vraiessolutions.com, où il invite la population à contacter directement le cabinet du premier ministre Justin Trudeau, celui de la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier et celui du ministre des Finances, Bill Morneau afin de leur demander «des mesures fermes pour réellement mettre fin aux paradis fiscaux».

«C'est grâce à la mobilisation citoyenne et en étant présent dans l'espace public que nous réussirons à obtenir des engagements convaincants», a souligné Samuel-Élie Lesage, coordonnateur du collectif.

Selon un sondage réalisé par la firme SOM en novembre dernier, près de 80 % des Québécois souhaite que les gouvernements fassent plus d'efforts pour lutter contre les paradis fiscaux.