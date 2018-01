Le Canada, deuxième meilleur pays au monde

Agence QMI 24-01-2018 | 08h27

Pour une troisième année consécutive, le Canada occupe la deuxième place à titre de meilleur pays au monde, selon un classement du US News & World Report et de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

Pour établir ce classement, portant sur 80 pays, les auteurs du palmarès ont réalisé un sondage auprès de plus de 21 000 personnes à travers le monde qui ont été interrogées sur 65 facteurs sociaux, économiques, politiques et cultures.

Le Canada a obtenu une note générale de 9,9 sur 10 (en 2017 la note était de 9,7 sur 10). La Suisse conserve pour une deuxième année sa première place, avec un score parfait.

Le reste du top 5 se compose de l'Allemagne, classée troisième, suivie par le Royaume-Uni et le Japon. Les États-Unis se retrouvent à la huitième place du classement, tandis que la France se classe en neuvième position.

Le Canada a pris le premier rang dans la catégorie «qualité de vie», qui mesure la stabilité économique, politique et la qualité des systèmes de santé et d'éducation.

Le pays a aussi obtenu la quatrième place dans la catégorie «citoyenneté» qui prend en compte les libertés individuelles, religieuses, les droits de l'homme, l'égalité homme-femme et le respect de l'environnement.

En revanche, il est classé 40e dans la catégorie «patrimoine», jugé comme ayant peu d'histoire, peu d'attractions culturelles et une gastronomie ayant obtenu la note de 1,2 sur 10.

Nouveau cette année, les répondants ont également été invités à évaluer les principaux leaders mondiaux. Le premier ministre canadien Justin Trudeau et la chancelière allemande Angela Merkel ont été considérés comme les leaders les plus respectés au monde, tandis que le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine ont reçu la plus mauvaise cote de popularité.