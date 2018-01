Air Canada devra revoir la sécurité de ses vols

Agence QMI 19-01-2018 | 07h35

À la suite d'une entente avec Transport Canada, Air Canada devra réviser la sécurité de l'ensemble de ses opérations, incluant la formation de ses pilotes, a rapporté le Toronto Star. Ces mesures font échos à deux incidents survenus l'an dernier à l'aéroport de San Francisco.

Air Canada devra notamment faire une évaluation de la sécurité de ses vols, réduire le délai entre la formation et l'évaluation de ses pilotes à six mois et mener des vols sous surveillance à destination et en provenance de l'aéroport de San Francisco.

«Ce sont de bonnes mesures. Par contre, il manque un élément crucial, soit le problème de la fatigue que vivent les pilotes au Canada», a confié Ross Aimer, un ancien pilote de United Airlines interrogé par le Bay Area News Group.

Le transporteur aérien a accepté d'entreprendre cette démarche qui fait écho à deux incidents survenus l'an dernier à l'aéroport de San Francisco, aux États-Unis. En juillet 2017, un pilote d'Air Canada a failli atterrir sur quatre autres aéronefs, confondant la piste d'atterrissage qui lui avait été assignée avec une autre. Trois mois plus tard, un autre pilote de l'entreprise a ignoré plusieurs sommations de la tour de contrôle de l'aéroport de changer de piste.

L'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA), s'est dite satisfaite des mesures que va prendre l'entreprise.