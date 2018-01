Le «Tide Pod Challenge» : un défi viral potentiellement mortel

TVA Nouvelles 17-01-2018 | 17h47

Ce qui n'était qu'une vulgaire blague au départ a pris des proportions démesurées depuis quelques mois alors que de plus en plus d'adolescents participent au «Tide Pod Challenge», défi dangereux qui consiste à se filmer en train de croquer une capsule de détergent à lessive et de partager le résultat sur les réseaux sociaux.

Le phénomène inquiète les experts en santé puisque les substances comprises à l'intérieur de ces sachets sont toxiques et potentiellement mortelles.

La situation est telle que la compagnie Procter & Gamble, fabricant des capsules «Tide Pods», a dû réagir en incitant les jeunes à ne pas manger leur produit. Pour bien faire passer son message, elle a fait appel au populaire joueur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski.

Dans le message publicitaire diffusé sur les réseaux sociaux par la page de Tide, l'ailier rapproché répond «non» à de maintes reprises à la question «Hey Gronk, est-ce une bonne idée de manger des capsules Tide Pods?»

«Qu'est-ce qui vous arrive? Utilisez les capsules pour faire la lessive, pas pour les manger», poursuit «Gronk» plus loin dans la vidéo.

Pourquoi est-ce dangereux?

Les capsules de détergent contiennent plusieurs substances nocives pour la santé qui peuvent mettre en péril la vie de ceux qui les ingéreraient. En outre, elles peuvent mener à des problèmes respiratoires, des brûlures internes, des nausées et des vomissements, des douleurs abdominales, des étouffements et des blessures à l'oesophage.

Santé Canada a émis un avertissement la semaine dernière, mettant en garde les adolescents des dangers du «Tide Pod Challenge». Si l'organisme recommande aux parents de les tenir loin de la portée des plus jeunes enfants - qui pourraient les confondre avec des bonbons, le message doit maintenant être acheminé jusqu'aux adolescents.

«Santé Canada est au courant qu'on voit, dans certains comptes de médias sociaux, des jeunes en train de mordre dans des sachets de détergents, d'en manger ou de faire semblant d'en manger. Il s'agit d'une situation préoccupante et nous rappelons aux Canadiens que l'ingestion de ces sachets peut rendre très malade ou causer la mort. Il ne faut jamais mettre de produits de détergents dans sa bouche», a rappellé l'organisme gouvernemental dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles.

Aux États-Unis, la Consumer Product Safety Commission (CPSC) rapporte huit décès liés à la consommation de capsules de détergent depuis la mise sur le marché du produit en 2012. Les autorités américaines ont toutefois dénoté une hausse importante du nombre d'intoxications avec plus de 220 cas l'an dernier et déjà 38 depuis 2018.

Si vous ou votre enfant avez consommé une capsule détergente, Santé Canada recommande d'appeler sans délai le centre antipoison du Québec. Si la victime est inconsciente, ne respire pas ou convulse, composez le 911.