Après la tempête, le froid intense

Agence QMI 14-01-2018 | 12h30

La tempête qui a balayé le Québec a laissé dans son sillage la plus importante bordée de neige de la saison sur la métropole. Si le gros de la tempête est passé, le froid intense qui a succédé aux flocons devrait, lui, perdurer au moins jusqu'à lundi soir.

Dimanche matin, les Québécois se sont réveillés avec des températures glaciales frôlant parfois les -30 °C, selon les régions.

La veille, pas moins de 36 centimètres de neige sont tombés sur Montréal, tandis que 21 sont tombés à Québec, selon Environnement Canada.

«Après le redoux, après la tempête de neige, on a un petit épisode de froid aujourd'hui [dimanche] et demain [lundi], avec des maximums en journée qui vont varier de -15 à -20 °C. Cette nuit, le mercure devrait descendre entre -25 et -30 degrés, selon les secteurs», a expliqué Amélie Bertrand, météorologue chez Environnement Canada.

De la neige... et un redoux!

Les Québécois découragés par les tempêtes et le froid glacial peuvent toutefois se réjouir, a assuré Mme Bertrand. «Heureusement, cette petite vague de froid sera de brève durée. Déjà, à compter de mardi, il y a un petit système qui va faire son entrée sur le sud du Québec et qui va amener, à nouveau, un peu de neige», a-t-elle détaillé, ne précisant que seulement 2 à 4 cm sont attendus.

«Au fur et à mesure que l'on va avancer dans la semaine, on va gagner des degrés jour après jour pour retrouver des températures plus près des valeurs saisonnières», a ajouté la météorologue, qui prévoit que la température repassera au-dessus des valeurs saisonnières à la fin de la semaine.

Selon Amélie Bertrand, le côté bipolaire de la météo ces derniers jours à Montréal, où a la température a chuté d'une quarantaine de degrés avec le passage de la tempête, n'a rien d'étrange. «En janvier, généralement, on a toujours un redoux assez important. Évidemment, c'est le mois de l'année on l'on connaît aussi de grands froids et c'est un moment propice pour les tempêtes de neige. [...] Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire par rapport au caractère de la météo», a-t-elle affirmé.

Smog

Par ailleurs, Environnement Canada a émis un avertissement de smog dimanche pour tout le sud-ouest du Québec, incluant les régions de Gatineau, Montréal et ses environs, la Mauricie, la Beauce et Québec et ses environs.

«Les conditions atmosphériques sont susceptibles d'entraîner une détérioration de la qualité de l'air. Les concentrations de polluants deviendront élevées à partir de ce soir et persisteront jusqu'à lundi matin», a indiqué l'organisme fédéral.